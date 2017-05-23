Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.
Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в понедельник, 22 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 893 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему.
В ходе работ были обнаружены 1036 осколков, три противопехотные мины марки ОЗМ-72 и один взрыватель к противотанковой мине марки МВЗ-57.
В целом за последние 90 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружено 70 неразорвавшихся боеприпасов, 23 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 30 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.
Кроме того, обнаружено 100 тысяч 526 осколков.
В результате очищен 2 млн 94 тысячи 921 квадратный метр (209.49 гектаров) территории села.
Тимур Рзаев, Э.Т.
Читайте по теме:
Президент Ильхам Алиев: Восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое событие
Али Ахмедов: «Распоряжение Президента касательно Джоджуг Мерджанлы – предвестник великих событий»
Джоджуг Мерджанлы: Азербайджан сделал первый шаг к Большому возвращению - ФОТО
Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»
Эльчин Ахмедов: «Апрельские бои стали началом победы, а восстановление села Джоджуг Мерджанлы — началом великого возвращения»
Джоджуг Мерджанлы ждет своих жителей - ФОТО
Иностранные журналисты посетили село Джоджуг Мерджанлы - ФОТО
Обсужден вопрос строительства нового поселка в освобожденном селе Джоджуг Мерджанлы
По указанию Президента Ильхама Алиева началось строительство дороги в село Джоджуг Мерджанлы - ФОТО - ВИДЕО
Школа в селе Джоджуг Мерджанлы будет готова принять учащихся в сентябре текущего года - Микаил Джаббаров