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Общество

Очищено от мин свыше 2,9 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 23.05.2017 12:32

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в понедельник, 22 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 893 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ были обнаружены 1036 осколков, три противопехотные мины марки ОЗМ-72 и один взрыватель к противотанковой мине марки МВЗ-57.

В целом за последние 90 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружено 70 неразорвавшихся боеприпасов, 23 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 30 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружено 100 тысяч 526 осколков.

В результате очищен 2 млн 94 тысячи 921 квадратный метр (209.49 гектаров) территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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