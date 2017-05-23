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Общество

Баку стал кандидатом на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025 23.05.2017 11:20

Россия, Азербайджан, Франция и Япония стали кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Об этом сообщило Международное бюро выставок, передает «Российская газета» со ссылкой на французские СМИ.

Городами, претендующими на проведение выставки, стали Екатеринбург, Баку, Париж и Осака.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации. До этого момента в течение всего года специальная комиссия будет приезжать в города-кандидаты и оценивать их.

Ожидается, что выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она состоялась в Милане (Италия), а в 2020-2021 годах пройдет в Дубае (ОАЭ).

1news.az

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