На проспекте Гара Гараева в поселке «8-й километр» Низаминского района Баку была совершена попытка самоубийства.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 30-летняя Лала Ягубова бросилась из окна своей квартиры, расположенной на 8-м этаже.

К счастью, женщина осталась жива – вначале она упала на дерево у дома, ветви которого амортизировали удар, затем - на кусты и небольшие деревья, растущие перед парадной, и лишь после этого ударилась о землю.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.