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Общество

Министерство образования отчиталось о проведенной работе в рамках IV Игр исламской солидарности 23.05.2017 19:11

23 мая в Министерстве образования состоялся брифинг, посвященный участию студентов-волонтеров в проведении IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az, выступивший на брифинге заместитель министра образования Фируддин Гурбанов отметил, что Азербайджан в очередной раз продемонстрировал всему миру высокие организаторские способности и миролюбие.

Замминистра отметил, что проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности вызвало у каждого гражданина чувство гордости, указав, что среди показавших на Играх высокие результаты спортсменов – 18 учащихся детско-юношеских спортивных школ, функционирующих в системе Минобразования.

«Они в составе национальных сборных команд приняли участие в Играх по 8 видам спорта. Из них шестеро стали призерами, завоевав в целом 8 медалей - 4 золотых и 4 бронзовых», - сказал он.  

Отметив, что проведение IV Игр исламской солидарности «Баку 2017» стало возможным также за счет больших человеческих ресурсов, замминистра указал на особую роль в этом деле студентов-волонтеров.

Отметив высокую оценку, данную руководителем организационного комитета IV Игр исламской солидарности  Мехрибан Алиевой деятельности волонтеров, заместитель министра напомнил о благодарности волонтерам, озвученной в речи Первого вице-президента Азербайджана на церемонии закрытия Игр.  

Ф.Гурбанов указал, что за период проведения Игр волонтеры оказали помощь спортсменам и официальным лицам, зрителям, представителям общественности, иностранным гостям, туристам и представителям СМИ.

Подчеркнув, что студенческо-волонтерская программа «Бир», созданная по инициативе Министерства образования, сыграла важную роль в информировании и сборе волонтеров, замминистра довел до внимания, что в связи с проведением Игр и волонтерской деятельностью на этом мероприятии было проведено более 100 встреч с участием 20290 студентов 20 вузов и 16 ссузов 6 городов Азербайджана.

Замминистра сообщил, что волонтеры принимали активное участие в проведенных до сих пор в Азербайджане грандиозных мероприятиях.

«В проведении в Баку первых Европейских игр было задействовано 12 тыс. студентов-волонтеров, а Гран-при Европы «Формула-1» - более 3500. В проведении 23-25 июня Гран-при Азербайджана «Формула-1» примут участие около 3500 студентов волонтеров», - сказал он.

На брифинге было отмечено, что Министерством образования в марте-апреле текущего года проведены массовые спортивные мероприятия по пропаганде среди школьников видов спорта, включенных в программу IV Игр исламской солидарности.

Главная цель проведения массовых спортивных мероприятий - пропаганда среди школьников видов спорта, включенных в программу IV Игр исламской солидарности, повышение у них интереса к спорту и привлечение к здоровому образу жизни.

За этот период были организованы 50 зональных соревнований по вольной, греко-римской борьбе, дзюдо, таэквондо, карате, боксу, атлетике, настольному теннису, баскетболу, акробатической и художественной гимнастике, которые охватили 76 городов и районов страны. В этих соревнованиях приняли участие до 70 тыс.  школьников, более 600 учителей физкультуры, около 100 спортивных судей.

На территории Национального приморского бульвара были проведены концерт, флешмоб и пробег, посвященные IV Играм исламской солидарности. Вслед за пробегом, в котором приняли участие 1500 школьников, при участии 350 школьников был установлен логотип IV Игр исламской солидарности. В то же время во время пробега были продемонстрированы флаги исламских стран - участников Игр. Был проведен республиканский конкурс по изобразительному искусству, посвященный IV Играм исламской солидарности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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