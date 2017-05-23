Генпрокуратура АР предупредила редактора одного из СМИ о недопустимости разглашения гостайны

В последнее время на интернет-портале Bastainfo.com была распространена информация, содержащая государственную тайну и охраняемые государством сведения, способные нанести урон безопасности Азербайджанской Республики.

Кроме того, были распространены и материалы предварительного следствия.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов, в связи с этим главный редактор Bastainfo.com Мустафа Гаджилы был вызван в Генпрокуратуру.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» от него было потребовано прекратить публикацию материалов, содержащих государственную тайну, а также предвзятых материалов и сделано официальное предупреждение о том, что в случае очередной публикации подобных материалов в отношении него будут приняты строгие меры в рамках законодательства.

Тимур Рзаев, Э.Т.