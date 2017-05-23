Акиф Ализаде,

президент Национальной Академии Наук Азербайджана

«Черт с ними, с этими годами,

Не будем ворошить их вновь.

Всегда пусть будут вместе с нами,

Наука, счастье и любовь».

Все начиналось в холодный декабрьский день 1970 года, когда в мой кабинет, молодого, только назначенного на должность заместителя директора по научной работе Института геологии Академии Наук Азербайджана, вошел невысокий с черными кучерявыми волосами парнишка.

Мне запомнился его взгляд — искрометный и хваткий. Держался он уверенно, пространно и грамотно отвечал на мои вопросы, и признаюсь, сразу же завоевал мою симпатию. Это был только, что окончивший Азербайджанский институт нефти и химии Ибрагим Гулиев. Родившись не на земле родного Азербайджана, он с детства впитал благодаря своим корням любовь к родной земле, любовь к людям. Необыкновенно талантливый, немножко романтичный, честный и порядочный, он прожил яркие 70 лет жизни. Любознательность — неотъемлемая часть его характера. Всю свою жизнь он отдал Академии Наук Азербайджана, где прошел долгий путь от лаборанта до вице-президента. Всему этому предшествовал длительный жизненный и творческий путь, который не был легким.

Родился он в семье репрессированного и получил начальное образование далеко за пределами родной республики. Вернувшись в Азербайджан после реабилитации отца, продолжил обучение и в 1965 году поступил на геологический факультет АзИНЕФТЕХИМ им.М.Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности — АГУНиП). С этого момента он навсегда связал свою судьбу с наукой и начал свое творческое восхождение. Сегодня его жизнь — это яркий пример служения науке.

По свидетельству его сокурсников, уже будучи студентом, он проявил лидерские качества как в кругу друзей, так и среди молодежи факультета и института. Он активно участвовал в общественной жизни, являлся одним из комсомольских лидеров института. За эти качества руководством вуза ему было даже доверено такое ответственное задание, как возглавить студенческий строительный отряд для работ на Эстонской ГЭС. Нужно отметить, что он с честью справился с этим заданием, получил много положительных отзывов от руководства ГЭС.

Ибрагим Гулиев, опять-таки со слов однокурсников, не был «зубрилой» и, благодаря способностям ему без особых усилий давались все предметы; он всегда был в числе лучших студентов факультета. Наряду с успешным обучением и активной общественной деятельностью он не оставался в стороне и от спортивной жизни института, являлся одним из ключевых игроков сборной факультета по футболу.

После окончания в 1970 году вуза трудовую деятельность И.С.Гулиев начал в Институте геологии Академии Наук Азербайджана (ныне Институт геологии и геофизики НАНА), в лаборатории известного азербайджанского ученого, профессора Фарида Гасановича Дадашева, который сыграл огромную роль в его профессиональном росте. Первые шаги своих геологических изысканий Ибрагим Гулиев начал с геохимических исследований полиметаллического месторождения Филизчай, однако вскоре он переключился на решение проблем нефтяной геологии, и все дальнейшие его научные достижения связаны именно с этим направлением геологической науки.

Активно включившись в творческую деятельность, Ибрагим Гулиев будучи еще молодым специалистом, спустя несколько лет впервые выступил с научным докладом на Ученом совете института по проблеме грязевого вулканизма. С этого времени он попал в поле зрения маститых ученых-геологов, которые прочили ему успешное будущее.

Первой крупной научной работой И.С.Гулиева стала кандидатская диссертация, успешно защищенная в 1978 г. Сразу же приступив к подготовке докторской диссертации, он уже в 1989 г. защитил ее. Обе диссертации были защищены в одном из самых престижных вузов России — Московском государственном университете им.Ломоносова, что, несомненно, является очевидным показателем высокого уровня выполненных им научных исследований. Таким образом, за относительно короткий срок произошло перевоплощение И.С.Гулиева из молодого специалиста в высококвалифицированного ученого в области геологии и геохимии нефти и газа.

Наряду с научной деятельностью Ибрагим Гулиев не оставался в стороне и от общественной жизни, являясь одним из активных членов общества молодых ученых института и Академии Наук, часто участвовал в различных международных и республиканских форумах.

Творческие достижения и организаторские способности И.С.Гулиева не остались без внимания со стороны руководства института и Академии Наук, и ему было предложена должность заместителя директора Института геологии по науке. Известие об утверждении его в этой должности он получил летом 1985 г., будучи в Белорусском Полесье, где вместе с коллегами проводил экспериментальные исследования по мониторингу флюидодинамики в искусственно созданном вибросейсмическом поле.

Именно в этой должности в полной мере проявился талант Ибрагима по разработке стратегии и приоритетных направлений научных исследований, расширении научных связей института с другими организациями, поиска путей повышения эффективности подготовки научных кадров.

Глубоко осознавая свою ответственность перед коллективом Института геологии и геофизики, И.Гулиев серьезно способствовал в тяжелые 1990-е годы сохранению и приумножению потенциала геологической науки Азербайджана. Обладая природной интуицией на приоритеты в науке, он смог выделить в сложное время главное направление геологической и геофизической науки Азербайджана.

С 1992 года началась особенно яркая и плодотворная научная и научно-организационная деятельность И.С.Гулиева связанная с приобретением Азербайджаном независимости и коренными преобразованиями в общественно-политическом устройстве республики. Появившаяся возможность участвовать в разработке нефтегазовых месторождений республики иностранным инвесторам способствовала резкому всплеску интереса ведущих нефтяных компаний и научных центров мира к изучению особенностей геологического строения нашего региона. В связи с этим с 1992 г. по настоящее время Институтом геологии и геофизики было выполнено около 60 международных проектов с ведущими университетами и научными центрами крупных нефтяных компаний мира, в большинстве которых научным руководителем и ответственным исполнителем являлся И.С.Гулиев. Благодаря этому Институт геологии получил широкую известность в мировом научном сообществе.

За этот период И.С.Гулиевым совместно с азербайджанскими и иностранными коллегами был решен целый ряд фундаментальных проблем с использованием самых современных геохимических методов исследований осадочных пород и УВ флюидов, бассейнового моделирования и др., которые имели важное народнохозяйственное значение.

Был выявлен широкий диапазон и экстремальные скорости и масштабы генерации углеводородов, установлены аномальные глубины их сохранения (до 16—18 км), предложены новые поисковые признаки для прогнозирования нефтегазоносности глубоких горизонтов в осадочном чехле Южно-Каспийского бассейна.

Проблема глубокой нефти была предметом широкого обсуждения на 1-й Международной конференции «Углеводородный потенциал больших глубин: энергетические ресурсы будущего — реальность и прогноз», организованной в 2012 г. в Баку по инициативе и при непосредственном участии И.С.Гулиева.

Совместно с известными российскими учеными, профессорами Дмитрием Федоровым и Леонидом Левиным (Центр «ГЕОН»), им была опубликована монография, где дан прогноз по начальным потенциальным ресурсам углеводородов всего Каспийского региона в целом и Азербайджана в частности.

В научной деятельности И.С.Гулиева значительное место занимают исследования проблемы грязевого вулканизма. Им совместно с коллегами проведены классические исследования изотопно-геохимического состава продуктов извержений грязевых вулканов, пород, нефти, газа и воды, созданы каталоги извержений с детальным описанием наиболее крупных пароксизмов, оценкой объемов выделенной брекчии, газа, воды и нефти. Эти исследования позволили ему предложить модель спонтанного возбуждения и разуплотнения осадочных пород и на основе сейсмических данных доказать наличие в Южно-Каспийской впадине зоны регионального разуплотнения на больших глубинах. На основе комплексного обобщения фактических данных и теоретических предпосылок И.С.Гулиевым совместно с русским ученым В.В.Ивановым разработана оригинальная физико-химическая модель грязевого вулканизма.

И.Гулиев — это человек, который обладая высокой эрудицией, смог привлечь внимание зарубежных специалистов к интереснейшим проблемам наук о Земле. Умея работать с людьми, увлекая их смелыми идеями, он создал научную школу нового поколения в Азербайджане. Его блестящие монографии, совместно с крупными учеными зарубежных стран, являются заслуженным итогом его многогранной деятельности.

Впервые совместно со специалистами из Германии сформулированы научно-технологические принципы и организован долговременный телеметрический мониторинг выхода газов из грязевых вулканов Азербайджана, установлена периодичность их изменения во времени в зависимости от геологических и космических факторов. Эти исследования вносят существенный вклад в изучение механизма «парникового эффекта».

И.С.Гулиеву вместе с коллегами принадлежит приоритет в открытии и геологогеохимическом изучении субмаринных грязевых вулканов и грязевулканических газогидратов в Каспийском море.

Результаты исследований И.С.Гулиева доложены на десятках престижных международных конференций и симпозиумов и опубликованы в ведущих геологических изданиях мира. Им опубликовано 10 монографий, 222 научных труда, в т.ч. 111 за рубежом, из которых 50 — в индексированных журналах.

Столь значительные достижения И.С.Гулиева в науке не остались незамеченными руководством республики. За цикл работ в области изучения грязевого вулканизма и нефтегазоносности Южно-Каспийского бассейна он (вместе с группой коллег) в 2010 г. был удостоен звания лауреата Государственной премии Азербайджанской Республики. В 2008 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики».

Нельзя не отметить огромные заслуги И.С.Гулиева в деле подготовки молодых кадров, поиске путей улучшения качества приобретаемых ими знаний. Исходя из широко известного девиза «Кадры решают все», эта проблема была одной из приоритетных на протяжении всей его научно-организационной деятельности.

«Открыв дорогу юным силам,

К истокам творческих путей,

Ты отлучал младенцев милых

От нежной груди матерей.

Растил в пыли лабораторий,

На геологии родной.

Абиха и Хаина вслух для них читал,

Спонтанным извержением щекотал».

О существующих проблемах он знал не понаслышке, поскольку с 1988-го по 1995 г. являлся профессором Азербайджанской нефтяной академии (ныне АГУНиП) и читал курс лекций по геологии и геохимии нефти и газа, занимался подготовкой дипломантов и диссертантов. Кроме того, в течение ряда лет И.С.Гулиев являлся председателем Государственной комиссии по защите дипломов университета.

Именно в этот период у И.С.Гулиева зародилась идея объединения усилий науки и образования и создания в институтах НАНА базовых кафедр АГУНиП и БГУ, которые позволили бы магистрантам работать в самых современных академических лабораториях, получать консультации ученых высшей квалификации.

Позднее эта идея получила свое дальнейшее развитие, и в 2015 году при НАНА впервые была создана собственная магистратура, первый выпуск которой состоится в текущем году.

Деятельность И.С.Гулиева по подготовке кадров не замыкалась в границах республики, он неоднократно приглашался в качестве официального оппонента по докторским диссертациям в Грузию (Грузинский геологический институт), Россию (ВНИГРИ, МГУ) и Голландию (Делфтский технический университет). Он также являлся научным руководителем аспиранта Российского государственного университета нефти и Газа им.И.М.Губкина по специальности «Геология и геохимия нефтегазовых месторождений».

И.С.Гулиев подготовил 10 докторов философии и 2 докторов наук в области геологии.

И поэтому не случайно, что в 1994 г. И.С.Гулиев был назначен председателем и членом Экспертного совета по наукам о Земле Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Президенте Азербайджанской Республики.

В 2001 г. И.С. Гулиев был избран чл.-корреспондентом, а в 2007 г. — академиком НАНА. В 2014 г. И.С.Гулиев был избран иностранным членом Российской академии естественных наук.

В 2013 г. И.С.Гулиев был назначен вице-президентом НАНА, и эту должность занимает по настоящее время. Одновременно он с 2016 г. исполняет обязанности директора вновь созданного в системе НАНА Института нефти и газа.

И.С.Гулиев активно сотрудничает со СМИ республики и стран СНГ, охотно дает интервью и часто выступает с проблемными статьями по различным аспектам геологии нефти и газа и их прогнозных ресурсов, как традиционных, так и нетрадиционных.

Со дня основания (1994 г.) и по настоящее время И.С.Гулиев является членом редколлегии журнала «Геолог Азербайджана, а в 2006 г. он был назначен главным редактором ведущего научно-технического журнала республики «Азербайджанское нефтяное хозяйство» Государственной нефтяной компании Азербайджана.

40 лет назад Ибрагим Гулиев загорался идеями и планами, он и сегодня продолжает придумывать что-то новое. Если за это время уменьшилась копна волос на голове, и волосы заметно поседели, а лицо не так уж и гладко, как было, характер катализатора науки ни на микрон не изменился.

У Ибрагима Гулиева прекрасная семья, а сам он является образцовым главой семейства. В его творческих успехах немалая доля заслуги принадлежит его супруге Мине-ханум, которая всегда старалась создать дома максимум уюта и условий для его творческого роста. Она всегда старалась освободить Ибрагима от решения бытовых проблем, беря на себя столь трудное бремя.

Сын Ибрагима Саид, доктор философии, трудится в сфере информационных технологий, а дочка Сара — в туристической сфере. У Ибрагима четверо внуков.

Как-то я спросил у одного из его друзей: «Как бы вы охарактеризовали Ибрагима?» Многозначительно улыбнувшись, он ответил: «Ибрагим — это человек, который любит все красивое, прекрасное».

В связи с этим добрые пожелания юбиляру, дорогому Ибрагиму Саидовичу, хочется выразить стихотворными строками:

«Стремительной рекой несутся годы,

И с каждым годом Вы на шаг взрослей.

И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,

Уже встречаете семидесятилетний юбилей!

Все было в жизни этой: радости, печали,

Огромная любовь и мимолетность чувств...

Но главное, что зародили в детях Вы вначале.

И то, что дом Ваш никогда не будет пуст!

Нам остается пожелать лишь Вам удачи,

Здоровья, счастья, многих долгих лет.

Пусть дети навещают Вас почаще,

А внуки приезжают на обед!»