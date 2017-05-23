Исполнилось 25 лет одному из первых банков независимого Азербайджана – Банку Республика, который был основан 22 мая 1992 года и с первых лет своей деятельности завоевал доверие клиентов.

Сегодня Банк Республика входит 10-ку ведущих банков Азербайджана и оказывает полный спектр эффективных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.

В числе акционеров Банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

В честь юбилея банк запланировал ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года. Первые юбилейные кампании уже стартовали и дают возможность получить наличный кредит с комиссией 0%, а также пластиковые карты без первоначального взноса всем, у кого день рождения приходится на май месяц.

В ближайшие дни банк представит сразу 2 кампании по актуальным финансовым продуктам, которые откроют больше возможностей для клиентов.

Свой 25-й день рождения банк справил в кругу своих клиентов и партнеров, организовав праздничные мероприятия по всей филиальной сети и в головном офисе банка.

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!