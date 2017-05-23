В столице Азербайджана компанией PAY Group по адресу: ул.Гасана Алиева, 50 на днях открылся шоурум входных дверей Torex и межкомнатных дверей Volhovec, являющихся всемирно известной российской маркой.

В торжественном открытии приняли участие учредитель PAY Group Афган Муслимов и официальные представители Torex и Volhovec Игорь Ионов и Елена Епифанова, предоставившие гостям мероприятия подробную информацию о входных и межкомнатных дверях.

Фирменные салоны Torex, а их более 360, открыты в более чем 80 регионах России, а также в Украине, Беларуси и Казахстане. А с прошлого уикенда официально начал функционировать фирменный салон и в Азербайджане, где посетителей ждет широкий выбор продукции и профессиональный сервис. В бакинском шоуруме каждый покупатель сможет легко определиться с внешней и внутренней отделкой, изучить модификации и преимущества замковых систем и убедиться в высоком уровне их защиты.

Двери Torex – это в первую и главную очередь надежность, прочность, эстетичный внешний вид, исключительное качество и широкий ассортимент продукции. И тому, кто думает о безопасности своего дома, стальная дверь Torex это то, что необходимо. Помимо безопасности, которую гарантирует наличие не менее одного замка 4-го (высшего) класса по надежности и взломостойкости, это и надежная защита от постороннего шума, пыли и холода из подъезда или с улицы. У Torex не только максимальные показатели по тепло- и звукоизоляции, они также отвечают всем современным требованиям защитной и пожарной безопасности. Вдобавок ко всем прочим показателям добавим красоту и стиль – двери Torex станут не только надежной защитой, но и ярким украшением дома.

Межкомнатные двери Volhovec - это гарантия качества и безупречное чувство стиля. Двери торговой марки Volhovec характеризуются простотой монтажа, длительным сроком службы, удобством фурнитуры и высокой эстетикой. Для Volhovec в приоритете значатся комфорт в пользовании и безупречное качество производимых дверей.

Высокотехнологичное оборудование, лазерные технологии декорирования древесины и алмазной гравировки элементов остекления позволяют выпускать изделия с четкой геометрией, изящной и разнообразной отделкой, завоевавшие признание по всему миру. Продукция Volhovec отвечает европейским стандартам качества, но при этом отличается и демократическими ценами, никак не сказывающимися на качестве.

Ежедневно по всему миру миллионы людей открывают двери Torex и Volhovec, приглашая в свой дом родных, близких, соседей и друзей – вы можете стать одним из них, посетив открывшийся в Баку шоурум и став одним из членов семьи Torex и Volhovec.

Более подробно о деятельности компании PAY Group можно узнать, заглянув на их официальный сайт, пройдя по следующей ссылке www.fortex.az , а всю интересующую информацию о продукции можно получить по контактным номерам: +994125415661; +994704496366.

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