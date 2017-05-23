В среду, 24 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +17, днем - от +21 до +26 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +15 до +17, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 80–90%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 24 мая местами ожидаются дожди и грозы, временами осадки будут интенсивными, есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер, который временами может усилиться.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +23 до +28. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +13 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что в среду на Абшероне будет наблюдаться умеренное колебание метеорологических показателей, что в целом благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. Однако уже 25 мая ожидается ветреная погода, что может вызвать у некоторых людей ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.