В связи с учебным процессом для студентов-волонтеров IV Игр исламской солидарности будут сделаны уступки высшими учебными заведениями.

Об этом 23 мая на пресс-конференции в Баку заявил заместитель министра образования Азербайджана Фируддин Гурбанов.

По его словам, привлеченные к тренировочным процессам в рамках Игр волонтеры не могли посещать занятия, принимать участие в учебном процессе.

«В связи с этим всем учебным заведениям были даны рекомендации учесть факт участия волонтеров в Играх», - сказал он.

Он указал, что для студентов-волонтеров, которые не смогли принять участия в защите диплома, будет выделено дополнительное время. «Подобные трудности возникли у студентов-волонтеров 4-х курсов, так как проведение Игр совпадало с экзаменационной сессией», - сказал он.

Следует отметить, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта – 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Эльшан Рустамов, Г.Р.