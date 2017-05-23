USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Общество

Будет ли принята во внимание непосещаемость занятий студентами-волонтерами IV Игр исламской солидарности? 23.05.2017 14:30

В связи с учебным процессом для студентов-волонтеров IV Игр исламской солидарности будут сделаны уступки высшими учебными заведениями.

Об этом 23 мая на пресс-конференции в Баку заявил заместитель министра образования Азербайджана Фируддин Гурбанов.

По его словам, привлеченные к тренировочным процессам в рамках Игр волонтеры не могли посещать занятия, принимать участие в учебном процессе.

«В связи с этим всем учебным заведениям были даны рекомендации учесть факт участия волонтеров в Играх», - сказал он.

Он указал, что для студентов-волонтеров, которые не смогли принять участия в защите диплома, будет выделено дополнительное время. «Подобные трудности возникли у студентов-волонтеров 4-х курсов, так как проведение Игр совпадало с экзаменационной сессией», - сказал он.

Следует отметить, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта – 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

382количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Мелания Трамп отказалась держать мужа руку во время официального визита - ВИДЕОПолиция подтвердила версию о смертнике-исполнителе теракта в Манчестере - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСтали известны имена братьев, погибших при пожаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНОАрмянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о КарабахеПочему участие Азербайджана в саммите в Эр-Рияде так важно для международной солидарности – ФОТО - ВИДЕОИтоги Исламских игр! Азербайджан завоевал 75 золотых медалей - ФОТОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Молодая вдова и мать ребенка с врожденным пороком сердца выставлена на улицу свекровью – ФОТОИгроки «Реала» во время празднования победы: «Пике, мерзавец, приветствуй чемпионов!» - ВИДЕОАриана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере – ФОТОБаку стал кандидатом на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 мая15:36 Rilaya: «Уделяйте больше времени любимым людям, а не соцсетям» - ФОТО – ВИДЕО15:28 Российский государственный социальный университет выступил с заявлением в связи с закрытием ВАК15:20 Входные двери Torex и межкомнатные двери Volhovec теперь и в Баку – ФОТО15:18 Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании - Федерика Могерини15:10 В Японии из-за жары госпитализировали почти тысячу человек15:02 ГТК прокомментировал скандал с вывозившим из Азербайджана валюту гражданином Израиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО14:54 МИД АР: Среди жертв и раненых в теракте в Манчестере граждан Азербайджана нет - ОБНОВЛЕНО14:46 В Лондоне начинаются переговоры с иностранными кредиторами МБА14:38 24 мая в Баку и на Абшероне возможны кратковременные дожди14:30 Будет ли принята во внимание непосещаемость занятий студентами-волонтерами IV Игр исламской солидарности?14:22 СМИ: Икер Касильяс переезжает в Англию14:14 Ильхам Алиев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с жертвами теракта в Манчестере14:06 Продолжается продажа билетов на детское шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» – ФОТО - ВИДЕО13:58 Листопад в «Габале»: 5 футболистов покинули команду13:50 Президент Ильхам Алиев встретился с победителями IV Игр исламской солидарности и их тренерами