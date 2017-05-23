Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла.

В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актерская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Показ зрелищного детского шоу-мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям» состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 11 июня в 12:00.

Предлагаем вниманию читателей эксклюзивный видеоролик с первых премьер мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям»

Цена билетов - от 10 до 23 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.