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Общество

Завершилась регистрация абитуриентов, желающих во второй раз принять участие на вступительных экзаменах 23.05.2017 01:43

Завершилась регистрация абитуриентов, желающих принять участие на вступительных экзаменах летом.

Как сообщает АПА, процесс регистрации завершился сегодня в 23:59.

Если принявшие участие на первых вступительных экзаменах абитуриенты желают участвовать и на вторых экзаменах, то они должны до 22 мая зайти на сайт ГЭЦ и пройти регистрацию в «Электронном заявлении абитуриента». Кроме того, абитуриенты, выбравшие в своих утвержденных электронных заявлениях лишь один или два из представленных трех пунктов по I-IV, V группам специальностей и колледжам, могут выбрать и другой пункт.

Абитуриенты (и текущего и предыдущих лет), не прошедшие регистрацию 16 марта -11 апреля, могут подтвердить свои заявления. Таким образом, они могут представить заявления в вузы по I-V группам специальностей, ссузы и колледжи.

Абитуриенты, не утвердившие электронные заявления, на экзамен допущены не будут.

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Завершилась регистрация абитуриентов, желающих во второй раз принять участие на вступительных экзаменах
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