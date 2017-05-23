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Общество

Стало известно, сколько студентов-волонтеров были привлечены к IV Играм исламской солидарности 23.05.2017 13:36

Студенты-волонтеры приняли активное участие в IV Играх исламской солидарности.

Как сообщил на пресс-конференции 23 мая в Баку заместитель министра образования Фируддин Гурбанов, волонтеры прошли специальные тренинги при поддержке Исполнительного комитета «Баку-2017».

«Волонтеры приняли участие в различных мероприятиях, встречали местных и зарубежных спортсменов, размещали болельщиков», - сказал он.

По его словам, в целом в проведении IV Игр исламской солидарности приняли участие более 8 тыс. волонтеров. «В церемониях открытия и закрытия Игр приняли участие 3077 волонтеров», - сказал он.

Замминистра напомнил, что в Играх приняли участие 54 страны. «Азербайджан завоевал 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей», - сказал он. 

Следует отметить, что IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе, прошли в Баку с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта – 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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