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Общество

Свыше 1300 водителей были оштрафованы за езду по «Полосам Исламских игр» 23.05.2017 13:28

Во вторник, 23 мая, с 12:00 утратил силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр», введенный в Баку с 5 мая.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, всего за нарушение этого запрета были оштрафованы 1319 водителей.

«Нарушившие запрет водители были оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог. Общая сумма собранных штрафов за это нарушение составила 52 тысячи 760 манатов», - заявил В.Асадов.

Напомним, что в IV Играх исламской солидарности участвовали спортсмены со всего исламского мира.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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