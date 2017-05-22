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Общество

Волонтеры Бакинской высшей школы нефти на Исламиаде - ФОТО 22.05.2017 11:40

IV Игры исламской солидарности стали признанием исламским миром стремительно развивающегося Азербайджана, отмечается в сообщении Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

В этом грандиозном по своему масштабу спортивном событии приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 54 стран мира, а также около 12 тысяч волонтеров, в числе которых студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН). Что думают они о IV Играх исламской солидарности? Чем запомнится студентам их волонтерская работа на Играх? Эти вопросы мы задали волонтерам БВШН.

Кянан Садыхов, второй курс, специальность «Химическая инженерия»:

– Решив записаться в волонтеры, я наметил для себя несколько целей - хотел обзавестись новыми друзьями, набраться определенного опыта в общении с другими людьми и усовершенствовать свой английский язык. На Исламиаде я являюсь ассистентом-помощником Национального Олимпийского Комитета Сирии. Моя основная обязанность – помогать сирийским гостям в разрешении возникающих вопросов и проблем. И я делаю все, чтобы мои подопечные не испытывали никаких трудностей. Уже больше восьми месяцев я являюсь волонтером Игр. Свой волонтерский «стаж» начинал в качестве посла доброй воли, а затем стал ассистентом иностранной делегации. Мне очень интересно знакомиться со спортсменами из разных стран мира, общаться с ними, узнавать много нового об их культуре и традициях.

Новруз Алиев, второй курс, специальность «Нефтегазовая инженерия»:

– Я впервые присоединился к волонтерскому движению во время проходивших в Баку соревнований «Формула-1». Эта работа очень помогла мне усовершенствовать свой английский язык. Постоянно общаясь с иностранцами, я улучшил свою разговорную речь. На Исламиаде мне доверили встречать спортсменов и помогать им в решении различных вопросов. Кстати, на этих Играх я случайно встретил своего друга детства, которого не мог найти на протяжении многих лет. Так что, Исламиада для меня – это возможность набраться опыта в работе и найти друзей.

Нигяр Гасымова, второй курс, специальность «Инженер - Химическая инженерия»:

– Я впервые пробую себя в качестве волонтера на международных спортивных соревнованиях. Уверена, что участие в волонтерском движении Исламских игр станет яркой страницей в моей жизни. Я присоединилась к волонтерской работе, потому что хочу найти новых друзей и усовершенствовать свой английский. Меня вдохновили на это мои однокурсники, которые были волонтерами на Европейских играх и гонках «Формула-1». Команда, в составе которой я работаю на Исламиаде, занимается информированием атлетов о тренировках, встречах и мероприятиях. Участвующие в соревнованиях иностранные атлеты в память об Исламиаде дарят нам значки. Уверена, что после Игр у меня наберется целая коллекция таких значков.

Камил Нагызаде, второй курс, специальность «Нефтегазовая инженерия»:

– О волонтерском движении я узнал от своих знакомых и друзей, участвовавших раньше в качестве волонтеров в Европейских играх и «Формуле-1». Меня очень привлекла эта работа, поэтому я сразу же присоединился к волонтерскому движению Исламиады. Мои главные цели – подружиться с разными людьми и научиться работать в команде. На Исламских играх я работаю в группе, в обязанности которой входит организация встреч зрителей и сопровождение их в зал. Мы стараемся сделать все, чтобы зрителям было комфортно во время соревнований. За время Исламиады я нашел много новых друзей. Волонтерское движение очень помогло мне научиться работать в команде. Наверное, одним из самых ярких воспоминаний об Играх станет день рождения менеджера нашей команды, который мы отметили всей группой. Исламские игры для меня – это знак дружбы, солидарности и крепкой команды, и я верю, что это мероприятие останется в истории страны как одно из самых значимых событий.

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