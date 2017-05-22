После ремонта открылась часть автомобильной дороги Бинагади – Новханы – Джорат в Бинагадинском районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новая дорога соединяет пять населенных пунктов, в которых проживают около 72 тысяч человек.

Общая протяженность дороги – 14 километров, ширина – 7-9 метров (в ходе строительства дорога расширяется до 12 метров и станет четырехполосной). Длина открытого для движения участка – 6,5 километра.

Кроме того, укладывается новое асфальтобетонное покрытие (всего около 80 тысяч кв. метров). Для этого привлечены соответствующая техника и рабочая сила. Помимо этого, здесь обустроены тротуары, установлена новая система освещения и т.д.

На оставшемся 8-километровом участке дороги интенсивно ведутся ремонтные и земляные работы. Уже проложены новые водные и канализационные линии, капитально отремонтированы находящиеся на дороге железнодорожный мост и акведук.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить транспортную связь населенных пунктов, расположенных на Абшеронском полуострове, со столицей, облегчить связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизить транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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