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Общество

Выездной ASAN xidmət приступил к оказанию услуг в Гусаре и Хачмазе 22.05.2017 11:24

Мобильный ASAN xidmət  22 мая – 20 июня будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в городе Гусар, а поезд ASAN 22 мая – 5 июня - услуги гражданам в городе Хачмаз.

По сообщению пресс-службы ASAN xidmət, мобильная служба данной структуры оказывает в настоящее время выездные коммунальные услуги (ОАО «Азеришыг», «Азерсу» и ПО «Азеригаз») в поселке Мардакян Хазарского района, а в Абшеронском доме молодежи осуществляет выдачу и замену общегражданских паспортов. 

Помимо этого, мобильные автобусы службы предоставляют услуги 1-30 мая в городах Агджабеди, Нафталан, Загатала, Билясувар и Кюрдамир, 3-22 мая - в селе Махаммади, 20-29 мая - в поселке Пираллахи, 20 мая – 8 июня - в городе Зардаб.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основными целями выездных услуг ASAN xidmət являются предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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