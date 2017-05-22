Известно, что беда не приходит одна, и зачастую мы сталкиваемся не только с недугами, посланными свыше, но и с проблемами, созданными искусственным путем нашими, казалось бы, самыми близкими людьми, которые именуются родственниками.

Фаргане Ханкишиевой всего 27 лет – она молодая мама 10-летней девочки с врожденным пороком сердца, а с недавних пор еще и вдова.

Автокатастрофа, в которую женщина попала со своим мужем, унесла жизнь ее супруга и настроила против нее свекровь. Выставив несчастную невестку за порог с криками и обвинениями в том, что она уцелела в аварии, свекровь оставила Фаргану вместе с собственной внучкой без гроша в кармане и крыши над головой. Поэтому у женщины не оставалось иного выхода, как податься в отцовский дом, где и без того теснятся 10 человек. Отметим, что все они – беженцы из Джебраильского района, проживающие в данный момент в Бейлягане.

Сейчас ребенку, который давно находится в сознательном возрасте и понимает трагичность ситуации, пришло время делать вторую операцию на сердце. Она должна состояться в Киеве, так как провести подобную операцию в Баку невозможно. В первый раз деньги были собраны отцом ребенка, а сейчас Фаргана должна сама найти необходимую сумму, однако женщина никогда не работала и не имеет никаких накоплений.

В общей сложности для операции требуется 8500$, из которых уже собрано 3000$ с помощью благотворительной организации «Счастливое будущее детей» во главе с Наргиз Бабаевой-Керимовой. Организация, с деятельностью которой мы неоднократно знакомили наших читателей, имеет на счету более тысячи успешно проведенных операций у детей с врожденным пороком сердца. Сейчас она в очередной раз взяла на себя сбор денег и, обращаясь к неравнодушным людям, пытается собрать оставшуюся сумму в размере 5500$.

Мы призываем вас пожертвовать по мере своей возможности финансовые средства, которые помогут несчастной Фаргане и ее дочке постепенно вернуться к нормальной жизни.

Передать деньги можно, связавшись с Наргиз Бабаевой-Керимовой по телефону (050) 611-62-02 либо написав на страницу в Фейсбук.

Все медицинские справки, подтверждающие диагноз, публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова