USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
Общество

В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представит спектакль «Имя» 22.05.2017 17:08

Российский театр «Ателье» (Независимый театральный проект) представит 2 июня на сцене Центра Гейдара Алиева спектакль «Имя», говорится в сообщении Центра.

Авторы известной пьесы «Имя» («Le Prenom») – французские драматурги Александр де ла Пательер и Матье Делапорт.

Режиссер-постановщик спектакля - Дайнюс Казлаускас. Роли исполняют Мария Куликова (Маргарита), Георгий Дронов (Леонид), Константин Юшкевич (Андрей), Мария Рыщенкова (Анна) и Антон Эльдаров (Евгений).

Сюжетная линия пьесы взята из жизни: на ужине обсуждается, каким именем назвать новорожденного члена семьи. Произведение, отражающее любовь и интригу, подарит зрителям интересные и приятные моменты. 

Отметим, что судьба пьесы сложилась очень удачно. Премьера спектакля на основе одноименной пьесы прошла в 2010 году в Париже, в Театре Эдуарда VII, где была сыграна 243 раза. В последующие 2 недели после премьеры право на постановку пьесы приобрело большинство авторитетных театров Европы, Израиля, Латинской Америки и США. В 2012 году произведение было экранизировано под тем же названием, а в 2013-м удостоено во Франции кинопремии «Сезар» в 2-х номинациях.

В исполнении театра «Ателье» премьера спектакля «Имя» прошла 31 января 2016 года.

«Ателье» - действующий в России крупный частный театр. Создание спектаклей высокопрофессиональными режиссерами, задействование в главных ролях сильнейших звезд сцены, выбор для постановок популярных и полюбившихся зрителю пьес – основные принципы театра.

Ялчин Алиев, Э.Т.

215количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТО«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»В Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОМерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТОВице-премьер Туркменистана совершил самоубийствоО закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТО«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОМиллиардер Фархад Ахмедов: Моя бывшая жена творила непотребство рядом с детьми, когда им было пять-семь лет

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая18:17 Агабала Рамазанов: «Победа на Исламских играх – это успех, который никогда не забудется»18:12 Итоги Исламских игр! Азербайджан завоевал 75 золотых медалей - ФОТО18:05 Премьера песни: EMIN «Испания. Лето» - АУДИО17:44 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Молодая вдова и мать ребенка с врожденным пороком сердца выставлена на улицу свекровью – ФОТО17:30 Почему участие Азербайджана в саммите в Эр-Рияде так важно для международной солидарности – ФОТО - ВИДЕО17:21 Армянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о Карабахе17:08 В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представит спектакль «Имя»17:03 Бакметрополитен изменил график работы в связи с закрытием Исламиады16:52 У прокурора Баку появился помощник по работе со СМИ16:44 Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО16:36 Китайская авиакомпания извинилась за искаженную информацию о Нагорном Карабахе16:28 В Анкаре начался суд над организаторами путча: на скамье подсудимых 26 генералов - ФОТО16:20 Университет UFAZ объявляет прием студентов16:04 Самед Сеидов: «Мы сторонники организации платформы мира между Азербайджаном и Арменией в Европарламенте»15:51 Игроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции - ВИДЕО