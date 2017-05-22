Российский театр «Ателье» (Независимый театральный проект) представит 2 июня на сцене Центра Гейдара Алиева спектакль «Имя», говорится в сообщении Центра.

Авторы известной пьесы «Имя» («Le Prenom») – французские драматурги Александр де ла Пательер и Матье Делапорт.

Режиссер-постановщик спектакля - Дайнюс Казлаускас. Роли исполняют Мария Куликова (Маргарита), Георгий Дронов (Леонид), Константин Юшкевич (Андрей), Мария Рыщенкова (Анна) и Антон Эльдаров (Евгений).

Сюжетная линия пьесы взята из жизни: на ужине обсуждается, каким именем назвать новорожденного члена семьи. Произведение, отражающее любовь и интригу, подарит зрителям интересные и приятные моменты.

Отметим, что судьба пьесы сложилась очень удачно. Премьера спектакля на основе одноименной пьесы прошла в 2010 году в Париже, в Театре Эдуарда VII, где была сыграна 243 раза. В последующие 2 недели после премьеры право на постановку пьесы приобрело большинство авторитетных театров Европы, Израиля, Латинской Америки и США. В 2012 году произведение было экранизировано под тем же названием, а в 2013-м удостоено во Франции кинопремии «Сезар» в 2-х номинациях.

В исполнении театра «Ателье» премьера спектакля «Имя» прошла 31 января 2016 года.

«Ателье» - действующий в России крупный частный театр. Создание спектаклей высокопрофессиональными режиссерами, задействование в главных ролях сильнейших звезд сцены, выбор для постановок популярных и полюбившихся зрителю пьес – основные принципы театра.

Ялчин Алиев, Э.Т.