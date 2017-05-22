Бакинский метрополитен в ночь с 22 на 23 мая будет работать до 02:00.

Об этом 1news.az заявил руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев.

По его словам, в связи с церемонией закрытия IV Исламских игр, если возникнет необходимость, и это время тоже может быть продлено, к примеру, до 02:40.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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