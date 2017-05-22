430 автобусов, которые будут сегодня вечером обслуживать зрителей торжественной церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности, уже собрались в транспортном хабе.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, водители прошли медицинский осмотр.

«С 17:00 экспресс-автобусы, остановки которых расположены у станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев», начнут доставлять зрителей к Олимпийскому стадиону, где состоится торжественная церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

Проезд на них к стадиону будет бесплатным для тех, кто предъявит билет и удостоверение личности», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Как добраться до Олимпийского стадиона в день закрытия Исламиады? – КАРТА

О закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТО