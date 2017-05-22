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Общество

Мурад Дадашов о Гусейне Дарья, проекте стоимостью в полмиллиона манатов и о некоторых секретах нового сезона Maşın şou – ФОТО 22.05.2017 15:00

Разговоры о том, что в конце этого месяца на телеканале ATV стартует новый, 14-й, сезон одного из самых нашумевших проектов на отечественном ТВ Maşın şou, в околотусовочной среде шли давно.

А недавно выяснилось, что слухи были небеспочвенны, - информацию подтвердил анонс нового сезона, который был опубликован на официальной Instagram-странице проекта.

На днях автор и бессменный ведущий шоу, глава M-Group Production Мурад Дадашов встретился с представителями СМИ, рассказал о том, чего следует ожидать от нового сезона, что ему больше всего запомнилось из прошлых выпусков Maşın şou.

На встрече было сделано немало интересных заявлений, которые могли бы послужить поводом для нескольких отдельных публикаций. Наконец, кто-то в шоу-бизнесе озвучил стоимость своего проекта. Выяснилось, что шоу - удовольствие не из дешевых – оно разоряет авторов на полмиллиона манатов. Мурад также рассказал, что поначалу, в 2005 году, руководство некоторых телеканалов не могло «уловить фишку» игры – все рассказы о замысле проекта заканчивались коротким: «Ну и что?» Любопытно, что фирма, которая обещала предоставить автомобиль для Maşın şou-1, за несколько дней до запуска в эфир своим отказом поставила авторов проекта в крайне затруднительное положение. Выручили близкие друзья из автомобильной компании, они решили просто подарить Мураду автомобиль, даже не поинтересовавшись, зачем он ему нужен.

Известный шоумен также рассказал, что были случаи, когда знаменитости предлагали немало денег, чтобы прийти на шоу, а затем стать его победителем.

- Если бы я пошел на такую авантюру, то проект через пару выпусков закрылся бы, - рассказывает Мурад. - Мне перестали бы доверять, и я не смог бы собрать знаменитостей на шоу…

Далее Мурад вспомнил покойного рэпера Гусейна Дарья, который в одном из своих интервью заявил, что «Мурад Дадашов не выплатил ему гонорар за концерт!»

- Признаться, когда я решил его пригласить на Maşın şou, многие знакомые и друзья всячески отговаривали меня от этого. Но я очень любил Гусейна, а чутье продюсера мне подсказывало, что шоу вернет его в топ, это будет его второе рождение как артиста. И он блеснул, поначалу мы даже не делали ставку на него, однако после нескольких эфиров увидели, как многие участники сгруппировались против него… А что касается гонорара за концерт… Можете спросить у режиссера Кянана М.М, все происходило у него на глазах – этот концерт я организовал за считанные дни по собственной инициативе и на собственные деньги, и о гонораре даже речь не шла. Цель была поддержать волну популярности Гусейна Дарья после шоу... – говорит Мурад.

Автор Maşın şou также рассказал, что его очень интересует проект Survivor, но нет полной уверенности в том, будет ли интересно азербайджанскому зрителю это шоу или нет…

Что касается нового сезона Maşın şou, то он не случайно получил название «Противостояние». Авторы проекта уже на раннем этапе решили создать интригу – 9 из 18 участников до этого уже успели засветиться на этой игре, а для другой половины игроков это будет дебют в популярном телепроекте.

Кроме того, Мурад рассказал, что была идея в этом сезоне вообще отказаться от СМС-сообщений, разработать специальное приложение для мобильных телефонов, чтобы телезрители могли, зарегистрировавшись, отдать свои голоса за того или иного участника. Однако времени на введение этого новшества не хватило.

Ходят слухи, что на шоу приглашены звезды «Евровидения» Нигяр Джамал и Самра Рагимли, актриса Парвин Абиева, известные вайнеры. А что касается главного приза, то участники будут бороться за автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов.

Сеймур Закаряев, Э.Т.

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