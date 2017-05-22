Во вторник, 23 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами небольшой туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным ветром, временами порывистым.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +17, днем - от +22 до +27 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 23 мая в первой половине дня также преимущественно без осадков, однако в дневные часы в некоторых северных и западных районов пройдут дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность града.

Ранним утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, который в дневные часы местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +25 до +30. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +12 до +17 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.