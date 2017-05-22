Главное управление Государственной дорожной полиции МВД АР завершило работу по пресечению незаконных пассажироперевозок на трассе Баку-Сумгайыт.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, это стало возможным в результате многочисленных рейдов на трассе.

«На данный момент автобусы из Баку в Сумгайыт едут в основном от столичного международного автовокзала», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.