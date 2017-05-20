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Общество

Создана «Платформа start-up для стран ОИС» - ФОТО 20.05.2017 11:16

При совместной организации Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) и правительства Татарстана уже третий раз в городе Казань в рамках 9-го Международного казанского экономического саммита состоялся Форум молодых предпринимателей ОИС с участием около 100 молодых предпринимателей из стран ОИС и инвесторов из 26 государств мира, который продлился 5 дней и включил в себя тренинги по подготовке start-up проектов.

На церемонии закрытия международного мероприятия президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Молодежного форума ОИС посол Эльшад Искендеров официально объявили о запуске «Платформы start-up для стран ОИС», что в конечном итоге должно ускорить процесс достигнутых за последние 3 года успехов в этой области.

Следует отметить, что за последний год более 1000 молодых предпринимателей обратились к платформе, действующей как пилотный проект в режиме online. Комиссия рассмотрела 300 проектов, из них 25 были отобраны и обсуждены на Казанском форуме с участием инвесторов. Впоследствии 11 самых лучших проектов были профинансированы инвесторами, которые принимают участие в работе форума.

Председатель Молодежного форума ОИС Э.Искендеров, рассказывая о важности этого проекта, который приобрел уже довольно устойчивый характер, отметил, что главной целью проекта является вклад в дело снижения уровня безработицы и тем самым устранения радикализма среди молодежи стран ОИС. Э.Искендеров также проинформировал участников о Молодежном саммите ОИС, недавно прошедшем в Баку, его итоговых решениях. Президент Татарстана Р.Минниханов поблагодарил председателя Молодежного форума за ту роль, которую играла эта организация в области развития молодежи в последние годы, и выразил готовность и впредь оказывать любую помощь деятельности платформы. На тренингах в рамках форума, а также на пресс-конференции в последний день мероприятия предприниматели из разных стран мира поделились своим опытом с молодыми участниками, отметили значимость проекта «Платформа start-up для стран ОИС», осуществляемого Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества, для развития мусульманской молодежи, а также особо подчеркнули важность той активной роли, которую играют бизнес-компании и общественные организации в деле получения необходимых знаний и образования представителями мусульманской молодежи.

Э.Т.

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