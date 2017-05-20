Установлены личности всех погибших в результате ДТП на территории Гаджигабульского района.
Ими были Гусейнов Эльвин Вахид оглу (1998 г.р.), Азадлы Ализамин Фикрят оглу (1999 г.р.), Ахмедов Эльчин Джахангир оглу, Сулейманлы Мурад Рафаэль оглу (2000 г.р.) и Амирасланлы Амираслан Мушфиг оглу.
Погибшие были жителями Имишлинского района.
АПА
16:58
Стало известно, что все погибшие в результате произошедшего на территории Гаджигабульского района ДТП были жителями Имшлинского района.
На данный момент установлена личность лишь двух погибших. Ими являются Сулейманлы Мурад Рафаэль оглу и Амирасланлы Амираслан Мушфиг оглу, который управлял автомобилем.
Тела погибших были доставлены в морг города Ширван.
АПА
15:30
На территории Гаджигабульского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествие было зарегистрировано на 112 километре магистральной автодороги Баку-Газах.
Автомобиль марки «Hyundai» (99-LD-773) выехал с дороги и перевернулся.
Сообщается, что в результате ДТП погибли 4 человека.
АПА