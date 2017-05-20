Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 мая.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова есть вероятность гроз, возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем – 20-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем – 21-23 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем – 60-65 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако, начиная с полудня в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем – 23-28 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах есть вероятность гроз, временами ожидаются дожди. Временами осадки примут интенсивный характер, возможен град. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем – 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Однако, с полудня в некоторых местах есть вероятность гроз, возможны дожди и град. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем – 20-25 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах есть вероятность гроз, местами ожидаются дожди. Временами осадки примут интенсивный характер, возможен град. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем – 10-15 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако, с полудня в некоторых местах есть вероятность гроз, возможны кратковременные осадки и туман. Временами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем – 23-28 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Однако, начиная с полудня в некоторых местах есть вероятность гроз, возможны кратковременные осадки и туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем 21-26 градусов тепла, в горах 10-15, днем – 15-20 градусов тепла.

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