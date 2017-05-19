Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров во вторник, 23 мая, примет граждан в городе Бейляган.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, к министру могут обратиться жители Физулинского, Агджабединского, Бейляганского и Ходжавендского районов Азербайджана, а также проживающие на территории этих районов вынужденные переселенцы.

В ходе приема, который начнется в 11:00 в здании Центра молодежи, будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: (012) 512-01-14; е-mail: [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.