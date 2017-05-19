В Баку продолжается работа по усилению контроля над водителями автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в рамках этого начато нанесение на автобусы идентификационных кодов, а также телефонного номера «горячей линии» агентства – 141.

«По номеру 141 пассажиры могут сообщить в БТА о своих жалобах и пожеланиях, на которые будет дан оперативный ответ. Это формирует новый подход к пожеланиям пассажиров общественного транспорта, позволяет более оперативно решать возникающие проблемы.

Что же касается идентификационного кода автобуса, то первые две цифры в нем показывают, какому перевозчику принадлежит автобус. Также код, который должен быть размещен и в салоне на видном месте, поможет пассажирам сообщать о проблемах в БТА - для этого не нужно будет выходить из салона, смотреть и называть госномер автобуса – достаточно только назвать код», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.