19 мая был проведен первый форум преподавателей высших учебных заведений «Учитель SABAH».

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования, главная цель форума – проведение обмена мнениями касательно знаний, навыков и методики преподавателей высших учебных заведений, а также обсуждение современных трендов высшего образования.

Форум был проведен при совместной организации групп SABAH, Азербайджанского государственного педагогического университета и компании Microsoft.

В форуме приняли участие заместитель министра образования Джейхун Байрамов, ректоры и проректоры высших учебных заведений, представители Министерства образования Израиля, British Council, Microsoft, Немецкой службы академических обменов (DAAD).

В начале мероприятия был продемонстрирован фильм о деятельности учителей SABAH.

Открывший мероприятие руководитель исполнительного комитета SABAH Шахин Сеидзаде представил информацию о группах SABAH и пожелал успехов работе форума.

Джейхун Байрамов сообщил, что в соответствии с «Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике» с целью построения общества, основанного на новых вызовах современного мира и высоких знаниях, созданные в высших учебных заведениях группы SABAH открывают для молодежи новые возможности.

Заместитель министра сказал, что форум, руководствуясь «Стратегической дорожной картой по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики», проводится для содействия внесения учителями своего вклада в развитие новых технологий в соответствии с мировыми тенденциями, а также с целью их поддержки.

Говоря об актуальности последовательного научного развития учителей, о важности проведенных мероприятий для развития образования в группах SABAH, Джейхун Байрамов указал, что за последние три года количество кандидатов, обратившихся с целью преподавания в группах SABAH, увеличилось в четыре раза.

Если в 2014-2015 годах количество обратившихся учителей составляло 450, то в 2016-2017 учебном году эта цифра составила 1790.

Далее выступили ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров, генеральный директор корпорации Microsoft по странам СНГ Роналд Бинкофски, представитель Министерства образования Израиля Ирис Зур.

Форум продолжил свою работу на панели «Международные тренды и возможности в образовании». На панельной сессии выступили менеджер по образовательным программам компании «Microsoft Азербайджан» Эмин Ахундов, директор British Council по Азербайджану Элизабет Вайт, декан факультета образования Университета ADA Вафа Каздал, советник по образованию DAAD Хикмет Камаллы и эксперт по научным информационным ресурсам Thomson Reuters в Азербайджане Айгюн Бабазаде.

Группы SABAH по инициативе Министерства образования были созданы в 2014-2015 годах в 7 высших учебных заведениях.

Главная цель проекта SABAH – улучшение качества высшего образования, создание новой отличительной среды, обеспечение подготовки кадров, соответствующих современным требованиям.

В настоящее время группы SABAH функционируют в 11 высших учебных заведениях, где по 45 специальностям учится более 2300 студентов и преподает более 600 членов профессорско-преподавательского состава.

Эльшан Рустамов, И.А.