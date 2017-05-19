В Хатаинском районе Баку инспектор Дорожной полиции помог женщине-водителю.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, старший сержант Айхан Аллахъяров, патрулируя территорию на BMW (госномер 99-YP-416), обнаружил, что на автомобиле женщины-водителя спустилось колесо.

«Инспектор помог женщине заменить колесо и продолжить путь. Та, в свою очередь, поблагодарила Айхана Аллахъярова за помощь, подчеркнув, что восхищена таким благородным поступком», - отметили в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО - Avtosfer