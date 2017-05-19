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Общество
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Сахиба Гафарова: Азербайджанские женщины представлены в каждой сфере общественной жизни 19.05.2017 16:52

Участие женщин в различных сферах экономики имеет большое значение, особенно в настоящее время, сказала председатель комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, главный докладчик  по вопросам борьбы с насилием против женщин Сахиба Гафарова.

Выступая на проходящем в Милане заседании комитета ПАСЕ по равенству и борьбе с дискриминацией, она отметила, что в начале XX века Азербайджан впервые на Востоке предоставил женщинам избирательные права. Сегодня  азербайджанские женщины активно участвуют в каждой сфере общественной жизни, и в ряде случаев занимают лидирующие позиции.

Например, 76,6% учителей в общеобразовательных учреждениях, 75,1% - в среднеспециализированных учреждениях, 48,8% - в вузах, и 64,9% судей – женщины. 45,8% учащихся общеобразовательных учреждений, 67,4% - среднеспециализированных учреждений, 48,5% студентов вузов составляют девушки. 50% докторантов, 53,2% всех научных сотрудников - также женщины.

За последние 5 лет среди ученых, занимающихся исследованиями, число женщин-докторов наук увеличилось в 1,9 раза, докторов философии – в 1,7 раза.

Кроме того, 37% женщин в системе здравоохранения, 44% - в системе образования, 23% - в системе культуры и туризма занимают руководящие должности. 16% депутатов Милли Меджлиса также составляют женщины.

«С большим удовлетворением хочу отметить, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 февраля текущего года Мехрибан ханум Алиева была назначена Первым вице-президентом страны», - сказала С.Гафарова, отметив, что одним из вице-спикеров Милли Меджлиса также является женщина.

По ее словам, в нашей стране женщины широко представлены в экономике, что стало следствием успешной государственной политики в этой сфере.

С.Гафарова также председательствовала на заседании Парламентской сети «Женщины, свободные от насилия».

Ф.Багирова

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