USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
Общество

В Бакинской высшей школе нефти открыта Школа управления проектами 19.05.2017 16:52

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось официальное открытие «Школы управления проектами» (School of Project Management), созданной в рамках сотрудничества БВШН с компанией BP в Азербайджане и ведущей международной компанией в области управления проектами Twenty Eighty Strategy Execution.

В церемонии открытия приняли участие руководители БВШН, SOCAR и BP, а также представители ряда высших учебных заведений страны, международных компаний, работающих в Азербайджане, и 26 слушателей «Школы управления проектами». Среди них – сотрудники таких компаний, как SOCAR, BP, Atlantic Waste Solutions, PAŞA Həyat Sığorta ASC, Pasha Holding, Gilan Tekstil Parkı, Baku City Circuit, а также представительства Европейского Союза в Азербайджане.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил актуальность создания для Азербайджана такой школы, призванной внести заметный вклад в развитие национальных кадров, в частности, в обучение их навыкам управления проектами. Он также остановился на особой роли школы в подготовке специалистов этого профиля, обладающих международной квалификацией.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов в своем выступлении отметил, что «Школа управления проектами» была создана с целью развития научного и образовательного потенциала страны. Как отметил Халик Мамедов, благодаря этому проекту стала возможной подготовка менеджеров среднего и высшего звена – специалистов в области управления проектами – для различных отраслей экономики.

Поздравив слушателей Школы и всех участников проекта с началом занятий, вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов пожелали слушателям успехов в учебе и освоении новых дисциплин, особо отметили, что обучение в Школе управления проектами будет несомненно способствовать успешной карьере ее выпускников в будущем.

По словам выступившего на открытии регионального вице-президента BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли, «Школа управления проектами» – самая успешная инициатива по подготовке национальных кадров в этой сфере, которая была реализована при совместной финансовой поддержке BP и компаний-партнеров.

Представитель компании Twenty Eighty Strategy Execution, инструктор, магистр бизнес-администрирования по экономике и информационным технологиям Дидье Эстибаль высоко оценил работу, проведенную БВШН по созданию в школе всех необходимых условий для преподавания таких дисциплин, как управление проектами, планирование, контроль за исполнением бюджета, управление рисками, контроль за качеством и развитие лидерских качеств. Он сообщил, что на данном этапе язык обучения в школе – английский, но уже через два-три года здесь будут преподавать местные инструкторы, а занятия вестись на азербайджанском языке.

Инициатива по созданию «Школы управления проектами» была утверждена в 2011 году BP и партнерами компании, а ее учебная программа разработана при технической поддержке Twenty Eighty Strategy Execution в сотрудничестве с Университетом Джорджа Вашингтона (США). Обучение в школе будет вестись по семи модулям для специалистов различного профиля, которым по завершении учебы будут вручаться сертификаты Университета Джорджа Вашингтона. К настоящему времени реализовано три этапа проекта, курс обучения прошли более 300 специалистов из 98 организаций. Сейчас в сотрудничестве с Бакинской высшей школой нефти начинается четвертый этап, по завершении которого БВШН будет самостоятельно вести программу обучения в рамках проекта.

Э.Т.

169количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Лейла Алиева поделилась рецептом «Наполеона» от Мехрибан Алиевой – ФОТОМурашки по телу! Азербайджанские воллейболистки показали, как надо исполнять гимн страны – ВИДЕОИгбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - ИсточникМасаллы вместо Малайзии на Исламиаде в Баку. Как оговорился телекомментатор - ВИДЕОКак выглядит повзрослевшая дочь Моники Беллуччи? – ФОТО«Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл второе золото для Турции и поднял флаг Азербайджана – ФОТОФаик Гараев: «Свою премию я отдам нашим молодым тренерам»В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилейМеняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА – ФОТО – ОБНОВЛЕНО«Исламиада»: женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала золотые медали! – ОБНОВЛЯЕТСЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 мая17:38 «Исламиада»: Мао Ванг принесла Азербайджану первую медаль в настольном теннисе, Йинг Нинг проиграла в финале - ОБНОВЛЕНО17:24 В Военной академии ВС прошла рабочая встреча по «Оценке военной игры» - ФОТО17:21 Ренат Дадашов подписал первый профессиональный контракт с «Айнтрахтом» - ФОТО - ВИДЕО17:16 Азербайджанцы Молдовы обеспокоены ликвидацией ВАК17:10 Открылся новый филиал Unibank17:00 Азербайджан – страна с самым низким числом самоубийств в Европе16:52 Сахиба Гафарова: Азербайджанские женщины представлены в каждой сфере общественной жизни16:52 В Бакинской высшей школе нефти открыта Школа управления проектами16:44 Герберт Зальбер отчитается в Тбилиси за свое поздравление сепаратистов16:36 В воинских частях Армении вместо воинского устава действуют «воровские», а то и «лже-воровские» законы – Правозащитник16:30 Мадат Гулиев: «Сегодня в Азербайджане есть стабильность, поэтому в нашу страну приезжают туристы»16:28 Появилось новое видео наезда на пешеходов в центре Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО16:24 Наджиба Мустафаева: Европейский суд отверг претензии сепаратистов Нагорного Карабаха16:23 The Land of Legends Theme Park: невероятный и удивительный водный мир – ФОТО16:18 Лейла Алиева приняла участие в презентации нового фонда - ФОТО