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Общество
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Мадат Гулиев: «Сегодня в Азербайджане есть стабильность, поэтому в нашу страну приезжают туристы» 19.05.2017 16:30

«Азербайджан сейчас известен в мире. Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что придет день, когда Азербайджан будет светить миру как солнце. Сейчас мы видим этот день».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом журналистам заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев.

Генерал-лейтенант привел в пример увеличение числа туристов, приезжающих в Азербайджан.

«Разве приедет турист в небезопасную, беспокойную страну? Конечно, нет. Сегодня в Азербайджане есть стабильность, поэтому в нашу страну приезжают туристы. И сегодняшняя молодежь не такая, как 10-15 лет назад – это полностью свободные люди современного мира. И это – логичный результат политики, заложенной Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику.

Толерантность в Азербайджане  - пример для других стран мира. Все люди в стране чувствуют себя комфортно, вне зависимости от вероисповедания и национальности.

Стремительно развивается азербайджанская культура. Исламиада – один из показателей заложенной Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой Ильхамом Алиевым политики. Наши спортсмены достигают больших успехов. Проведение такого масштабного спортивного мероприятия в Азербайджане – это тоже победа нашей страны», - заявил М.Гулиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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