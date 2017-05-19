1 июля 2016 года в турецком городе Белек был торжественно открыт единственный в своем роде тематический парк развлечений The Land of Legends Theme Park.

О его исключительности и неповторимости говорит то, что спроектирован он был при участии Франко Драгоне, поставившего самые невероятные шоу Cirque du Soleil. Воплощать гениальные идеи команды Dragone Productions взялись компания Emaar и сеть отелей премиум-класса Rixos, сотрудничество которых в создании парка развлечений с совершенно новым взглядом на семейный отдых стало невероятно успешным, а путешествие, в которое отправляются его гости, навсегда остается в памяти как одно из самых ярких воспоминаний.

Самым невероятным в The Land of Legends Theme Park является не количество водных горок и аттракционов, а продуманный удивительный мир, в который с большим удовольствием попадают дети любого возраста, а также их родители. Это целое королевство, населенное невероятными персонажами, образы которых разработаны специально для парка.

Гости обязательно захотят посетить невероятный водный мир с его головокружительными горками высотой 43 метра, с которых спускаешься со скоростью 86 километров в час, а также высокотехнологичный бассейн для серфинга и водное пространство с имитацией настоящих морских волн. После бассейна, не переодеваясь, можно отправиться в 5D кинотеатр для просмотра фильма на любую тематику. И это только начало невероятных приключений. Впереди еще посещение Башни Легенд и музыкального мира. А вечером никак нельзя пропустить грандиозное шоу, созданное персонажами, которые развлекают гостей целый день. И это – лишь маленькая часть сюрпризов, которые ожидают гостей в нашем парке.

Парк предлагает гостям не просто погрузиться в невероятную атмосферу волшебного мира фантазий, но и стать участниками головокружительного театрального представления, оказавшись в центре невообразимого по своим масштабам действия. Воображение каждого человека индивидуально, однако только в здесь каждый день можно оказаться в новой легенде, став ее главным героем.

Одной из главных достопримечательностей отеля The Land of Legends Theme Park по праву считается крупнейший в Европе «Водный мир», в котором каждый найдет себе занятие по душе. Здесь и бессчетное количество водных аттракционов, и бассейн для серфинга, а также бассейн, имитирующий морские волны высотой более 2-х метров. Казалось бы, невероятно, откуда взялись волны? Оказывается, рядом с бассейном извергается гигантский вулкан. После таких эмоций лучше всего совершить путешествие на корабле, а затем опуститься под воду и познакомиться с богатым подводным миром, повстречав самых разных морских животных и рыб. И только тогда, после всех этих активных развлечений, отправиться отдыхать всей семьей в подогреваемые бассейны, чтобы накопить силы для будущих приключений.

Разнообразие форматов отдыха здесь не поддается описанию - есть зоны активного или даже сумасшедшего отдыха, однако можно легко найти тихое местечко вдали от шумных развлечений и отдохнуть, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

Сказочное королевство The Land of Legends Theme Park, на первый взгляд, создано и спроектировано исключительно для детей. Действительно, парк развлечений в своих тематиках черпает вдохновение из сказок и легенд. Однако именно это позволяет выйти на совершенно новый уровень развлекательных программ, который подразумевает участие в них не только детей, но и взрослых, мечтающих оказаться в сказке.

Даже комфортабельные номера стандартного и люксового типа оснащены современными, развлекательными средствами, такими как Playstation, BrasoVidiom, а рестораны и бары, SPA и фитнес-центры и многие другие развлечения помогут провести незабываемые дни.

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