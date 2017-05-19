Презентация фонда Həyat, учредителем и директором которого является тележурналист, автор и ведущий программы «Xeyir körpüsü» Нуран Гусейнов, состоялась в пятницу.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в презентации приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, а также представители общественности.

Цель учреждения фонда Həyat - придание нового дыхания традициям благотворительности. Основу деятельности фонда составит более быстрая и эффективная доставка пожертвований от людей и структур до тех, кто нуждается в помощи. Фонд будет финансироваться за счет пожертвований людей, любящих заниматься благотворительностью. Нуждающиеся в помощи могут, войдя на сайт фонда www.heyat.az, в соответствующем разделе заполнить анкету и таким образом оформить официальное обращение. Обращаться в фонд можно будет и посредством традиционных писем.

Выступивший на мероприятии Н.Гусейнов отметил, что на телеканале ATV раз в неделю предусмотрена программа фонда под названием Həyat. Цель передачи – рассказать общественности о потребностях нуждающихся людей, о работе, осуществленной при поддержке фонда Həyat. Вести передачу будет сам Н.Гусейнов.

В свою очередь, актриса Гамида Омарова заявила, что азербайджанский народ всегда отличался своей добротой: «Я очень рада, что Нуран Гусейнов приступил к такой работе совместно с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева».

Победитель IV Игр исламской солидарности Расул Чунаев пожелал успехов деятельности фонда Həyat.

Глава СГБ Мадат Гулиев, выступая на мероприятии, сказал: «Сегодня хороший день, приступает к деятельности фонд нашего друга. Участие сегодня в этом мероприятии Лейлы Алиевой является поддержкой фонду Həyat».

Ялчин Алиев, Э.Т.