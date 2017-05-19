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Общество

Новая рекламная кампания Molped: жизнь в розовом цвете – ФОТО 19.05.2017 16:13

В прошлом году всеми известная марка Molped провела ребрендинг, выпустив новую усовершенствованную серию гигиенических прокладок. Учитывая, что потребителями продукции данной марки являются преимущественно молодые девушки, производители решили сделать акцент на розовом цвете упаковки.

На мероприятии, посвященном подведению итогов, которое состоялось в Hyatt Regency, выступили директор Самира Кюльтюр и другие представители компании, рассказавшие об основных преимуществах нового вида прокладок.

Во-первых, это расширенный центр, который впитывает в два раза лучше по сравнению с предыдущей серией, во-вторых, скорость впитывания стала на 85% выше, а в-третьих, удлиненная задняя часть обеспечивает максимальную защиту и уверенность. Согласно опросу, в котором принимали участие 10 050 человек, 9 из 10 представительниц женского пола отметили комфортность Molped и положительно оценили новую упаковку.

«Жизнерадостная, храбрая, знающая и защищающая свои права, искренняя, темпераментная, обладающая чувством юмора, естественная, не являющаяся идеалом, но принимающая себя такой, какая она есть - именно такой мы видим девушку, которая пользуется Molped», - отмечают представители марки.

Согласно новой рекламной кампании, представленной гостям мероприятия с помощью слайдов, каждая девушка должна быть уверена, что при возникновении сложных ситуаций у нее всегда найдется точка опоры. Как правило, данную функцию выполняет лучшая подруга.

Что же общего между подругой и прокладками Molped? Продукции этой марки можно полностью доверять – как не просочится секрет, рассказанный лучшей подруге, так и через Molped ничего не просочится. Кроме того, мягкие, как вата, прокладки Molped позволяют девушке чувствовать себя комфортно, так же как в компании своей подруги.

На мероприятии присутствовали известные азербайджанские блогеры Айнур Гузель и Инара Бабаева, которые высказали свое положительное отношение к Molped, отметив их высокое качество и удачный ребрендинг. Затем  началась развлекательная часть вечера, гостям была предоставлена возможность воспользоваться услугами стилистов и визажистов, попробовать угощения на фуршете, насладиться живой музыкой и танцевальными номерами.

Напомним, что предварительно компания Molped проводила акцию, согласно которой все желающие получить пригласительные на вечер могли сделать фотографии со своей лучшей подругой, изобразив пальцами сердечко, и разместить в Instagram с хэштегом #dünyatekbizikimiz либо отправить на страницу @molpedazerbaycan.

Отметим, что Molped существует на рынке с 1999 года и на сегодняшний день продается в 62-х странах.

На правах рекламы

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