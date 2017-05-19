В субботу, 20 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, местами ожидается небольшой туман, будет преобладать южный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +16, днем - от +21 до +26 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление снизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 20 мая в первой половине дня также преимущественно без осадков, однако в дневные часы, начиная с северных и западных районов, по территории страны пройдут дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность града.

Ночью и утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, который в дневные часы местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем - от +25 до +30 градусов. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 20 мая комфортная температура на Абшероне благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. Однако 21 мая ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.