Те, кто интересуется событиями автомобильной индустрии, наверняка знают о таком явлении, как «отзыв» или «Специальная сервисная кампания», которое организовывается крупными производителями автомобилей.

Впрочем, об этом феномене, возможно, слышали и те, кто не слишком активен в сфере автобизнеса. Итак, что же такое «отзыв», и в чем суть этой процедуры?

Автопроизводители иногда обнаруживают в деталях или компонентах уже выпущенных и реализованных автомобилей «слабые места», которые в ходе эксплуатации могут привести к выходу из строя или неисправности каких-либо узлов автомобиля. И поскольку корпорации ответственны перед клиентами за качество своих автомобилей, они «отзывают» их для проведения профилактических работ. Таким образом, «отзыв» подразумевает возврат автомобилей с целью проверки или замены определенных деталей. Этот процесс позволяет предохранить данные транспортные средства от появления возможных неисправностей в будущем. При этом, вне зависимости от того, находится отозванный автомобиль на гарантийном обслуживании или нет, ремонт для владельца данного автомобиля производится бесплатно.

Ввиду постоянного усовершенствования конструкции и усложнения электронных систем автомобилей растет и количество связанных с этим отзывных кампаний. Однако в целом существует лишь вероятное, но необязательное наличие проблемы. В данном случае отзыв — это процедура, позволяющая производителю сделать все возможное, чтобы его потребитель в будущем не столкнулся с проблемой. «Отзывы» транспортных средств — это совершенно нормальная практика в современном мире.

Те, кто активно следит за событиями автомобильной промышленности, возможно, знают об одном из самых известных «отзывов», связанных с подушками безопасности Takata.

Первая массовая волна отозванных автомобилей, связанная с возможными дефектами в подушках безопасности Takata, возникла два года назад. Это было своего рода эпидемией, которая затронула крупных автомобильных производителей, таких как BMW, Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Fiat Chrysler и многих других. И это не удивительно, так как Takata является глобальным поставщиком подушек безопасности — каждый пятый автомобиль в мире оснащен подушками безопасности этого бренда.

В марте 2017 года корпорация Toyota объявила о второй волне «отзыва». В связи с тем, что бренд Toyota пользуется большой популярностью в Азербайджане, есть большая вероятность, что эксплуатируемые здесь автомобили Toyota и Lexus могут оказаться в списке отозванных. Поэтому можно предположить, что данная информация может заинтересовать жителей Азербайджана.

И именно поэтому мы связались с официальным представительством Toyota, а именно — с менеджером по связям с общественностью, который подтвердил факт отзыва определенных моделей. Ниже приводятся комментарии сотрудника Toyota без изменений

«Мы хотели бы уточнить, что «отзыв» в большинстве случаев не означает обязательного наличия проблемы; цель отзыва — предотвращение возможных неполадок. Хотелось бы отметить, что в компании Toyota внутренний процесс управления «отзывами» организован на очень высоком уровне. Как только дистрибьютор получает подтвержденную техническую информацию об отозванных автомобилях, проданных официальными дилерами, информация моментально передается местным представителям, которые, в свою очередь, связываются с владельцами автомобилей. Далее начинается процесс коммуникации для визита к дилеру и дальнейшего обслуживания в рамках программы отзыва.

Важно отметить, что возможность связаться с клиентом существует только в том случае, если у дилера имеются обновленные контактные данные этого клиента. Таким образом, очень важно проинформировать дилера о возможной смене контактной информации при очередном визите.

Хотелось бы отметить, что Toyota сделала огромный шаг вперед для облегчения процесса проверки автомобиля. Специальная программа, разработанная для предоставления максимального удобства клиентам, позволяет им самостоятельно проверить текущий статус своего автомобиля. Автовладелец при помощи уникального VIN-кода сможет определить, находится ли его автомобиль в списке отозванных транспортных средств. Для этого клиент должен посетить официальный веб-сайт компании, перейти на страницу «Специальные сервисные кампании» — https://www.toyota.az/vincheck — и ввести вышеупомянутый код. Что касается клиентов, чьи автомобили были приобретены либо на рынке подержанных автомобилей, либо в другой стране, то для получения информации о наличии открытых отзывных кампаний они могут отправить электронное письмо с VIN-кодом на следующий электронный адрес: [email protected] Поскольку список отозванных автомобилей периодически обновляется, Toyota рекомендует владельцам Toyota и Lexus периодически проверять свои транспортные средства

В случае обнаружения VIN-кода определенного автомобиля в Глобальной системе отзыва (независимо от ареала покупки), владелец транспортного средства для проведения необходимых работ должен связаться с одним из официальных дилеров Toyota в Азербайджане - Тойота Центр Баку, Тойота Центр Абшерон и Тойота Центр Гянджа.

Еще раз напомним, что «отзыв» подразумевает бесплатное проведение работ и замену деталей в соответствии с технической документацией к кампании».

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