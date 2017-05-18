19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер южный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшероне составит ночью от +12 до +15, днем – от +21 до +26 градусов. В столице ночью – от +13 до +15, днем – от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана 19 мая в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, днем местами усиливающийся.

Температура воздуха составит ночью от +11 до +16, днем – от +25 до +30 градусов. В горах ночью - от + 5 до +10 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.

Ф.Багирова