В четверг, 18 мая, в Милли Меджлисе при участии представителей местных и зарубежных неправительственных организаций проходят общественные обсуждения, посвященные закону «О социальной службе».

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов указал, что в республике в сфере социальных услуг были проведены большие реформы, созданы новые направления в этой сфере.

«Поэтому необходимо привлечение гражданского общества в эту сферу, усовершенствование правовой базы», - сказал он.

По его словам, в настоящее время в учреждениях социальной службы министерства для детей с ограниченными возможностями под полным контролем государства проживают 339 детей.

И.Рагимов отметил, что для молодых людей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, были построены два дома на 120 и 125 квартир.

«В поселке Масазыр для молодых людей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, уже началось строительство третьего дома. У нас есть возможность увеличить количество таких домов и таким образом решить проблемы этой категории граждан», - сказал он.

Закон «О социальной службе» устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулирует отношения, возникающие в этой области.

Целью социальной службы является обеспечение предотвращения обстоятельств, отягчающих уровень жизни, социально-психологическое состояние граждан, приводящих к их изоляции от общества, а также предоставление социальных услуг в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

Действие закона распространяется на граждан Азербайджанской Республики, а также на постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства, нуждающихся в социальных услугах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.