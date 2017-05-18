В четверг, 18 мая, в Милли Меджлисе при участии представителей местных и зарубежных неправительственных организаций проходят общественные обсуждения, посвященные закону «О социальной службе».

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли указал, что имеющий важное значение для Азербайджана закон «О социальной службе» был принят в 2011 году.

По его словам, закон определил права и обязанности социального служащего.

«В связи исполнением этого закона увеличился масштаб социальных услуг, на местах возник ряд вопросов, которые необходимо обсудить», - сказал он, указав, что главной целью проведения обсуждений является усовершенствование этого закона.

Закон «О социальной службе» устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулирует отношения, возникающие в этой области.

Целью социальной службы является обеспечение предотвращения обстоятельств, отягчающих уровень жизни, социально-психологическое состояние граждан, приводящих к их изоляции от общества, а также предоставление социальных услуг в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

Действие закона распространяется на граждан Азербайджанской Республики, а также на постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства, нуждающихся в социальных услугах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.