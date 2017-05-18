Для хороших родителей их ребенок – луч солнца.

И каждый старается обеспечить его всем самым лучшим, защитить от бед. Поэтому каждая новость о какой-то агрессии или несправедливости по отношению к ребенку очень болезненно воспринимается адекватной частью общества. Вчера такой новостью стал статус пользователя Facebook Мари Масловой, проживающей в Баку.

«Просто хочу предупредить. Дети наше все! Все мы мамы! Вчера с сыном родственницы коллеги произошел вопиющий и шокирующий инцидент. Наверное, многие работающие мамы пользуются услугами такси, когда их чадо нужно отвезти или привести домой или в школу. Вчера шофер сервиса Salam Taxi 9933, 27-летний здоровый ублюдок, оказался педофилом. Он пытался показать 15-летнему мальчишке порновидео, задавал неприличные вопросы и даже пытался оказать физическое воздействие. Слава Богу, мальчик сбежал под предлогом того, что ему нужно в маркет. Этого выродка-таксиста хорошенько избили в отделении, припугнули, машину бросили на штрафную. Хорошо, что все обошлось. Мальчик в порядке (не считая психологической травмы).

Родители, будьте бдительны и старайтесь быть другом своему ребенку. Чтобы ребенок был открыт с вами и не боялся поделиться самым откровенным», - пишет женщина.

Случай, рассказанный Мари Масловой, действительно вопиющий и потребовал от 1news.az тщательного разбирательства.

Ведь если это действительно так, то синяки на физиономии таксиста-педофила заживут, и завтра, образно говоря, он снова сможет взяться за старое. А это – реальная угроза детям.

Но был ли мальчик, вернее, водитель?

Мари Маслова уверяет, что да, и в своих комментариях добавляет, что 15-летний подросток, мол, пересел на переднее сиденье, к водителю. «Нашли водителя по номеру телефона, и он во всем признался в полиции», - подчеркнула женщина.

Впрочем, в столичной полиции оказались в неведении относительно инцидента.

«Таких фактов полицией не зарегистрировано. Хотим подчеркнуть, что само утверждение о том, что задержанный водитель такси якобы был избит сотрудниками полиции, лживо.

Во-первых, сотрудники полиции не избивают задержанных и не выбивают у них признания.

Во-вторых, в каждом столичном отделении полиции на входе есть видеокамеры. На них запечатлено, в каком состоянии и в какое время доставлен задержанный в отделение. Естественно, если при выходе из отделения на задержанном видеокамера запечатлела бы следы насилия, об этом факте тут же было бы доложено руководству, началась бы служебная проверка. Но таких фактов, повторимся, не зафиксировано», - подчеркнули в полиции Баку.

Естественно, 1news.az связался и с самой компанией Salam Taxi, поговорив с ее руководителем Анаром Агаевым. Он опроверг информацию о водителе-педофиле в его компании, заявив, что это ложь.

«Такого случая у нас не было. Это черный пиар против нашей компании, я сожалею, что Salam Taxi стала его жертвой», - подчеркнул А.Агаев.

Тут справедливости ради нужно сказать, что сомнения в правдивости слов Мари Масловой высказывали и некоторые комментаторы под ее статусом, смущенные словами «сын родственницы коллеги» и заявившие, что это «черный пиар».

Отметим также, что веских оснований верить словам женщины нет – свои слова какими-либо доказательствами (фотографией водителя, номером его телефона, заявлением подростка и т.д.) она пока не подтвердила.

В то же время нужно понимать, что обвинение в педофилии не может быть голословным, с такими вещами не шутят, тут легко можно безосновательно жизнь человеку сломать. Даже ради черного пиара, с такими вещами не шутят.

Тимур Рзаев