В селе Бейдили Билясуварского района Азербайджана повесилась 21-летняя Кенуль Аббасова.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, женщина, вышедшая замуж 4 месяца назад, повесилась на чердаке дома, в котором проживала.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.

Следствие проверяет несколько версий произошедшего, в частности то, что родители насильно выдали Кенюль замуж за двоюродного брата, и женщина, не смирившись с этим браком, повесилась.

Тимур Рзаев, Э.Т.