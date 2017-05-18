Rixos Premium Belek вновь открыл свои двери в мир превосходного отдыха.

Гостям представят тот же хорошо знакомый элегантный отель, но с расширенным спектром услуг и более совершенной инфраструктурой - обновленный отель отвечает всем требованиям самого роскошного гостиничного комплекса и создает максимально комфортные условия для нового поколения путешественников.

Реновация затронула только общественные зоны отеля. Так, на территории появилась еще одна уютная зона и новый открытый бассейн Adults only. Пляжная зона приятно удивит даже самых искушенных туристов - береговая линия протяженностью 700 метров с мягким и нежным покрытием будто сахарный песок, пирс для купания и солнечных ванн, удобные лежаки и навес, роскошные павильоны на пляже и около бассейна с индивидуальным сервисом.

За последние годы можно наблюдать повышение интереса к здоровому образу жизни - занятиям спортом, танцами, вопросам правильного питания. Rixos Premium Belek не отстает в поддержании и развитии тенденций. Новый подход к отдыху воплощается в общей концепции отеля.

Отель давно предлагал множество вариантов для активного отдыха, но с этого года список спортивных мероприятий пополнили новые направления и дисциплины, такие как антигравити йога, пол-дэнс (новейший фитнес-тренд), кроссфит, табата (один из самых эффективных способов интервальной тренировки), восточные единоборства и медитация.

Спортивная академия Rixos – это более 20 различных спортивных направлений, профессиональный подход, позволяющий гостям обучиться азам и секретам того или иного вида спорта прямо на отдыхе. В команде Академии собраны профессиональные тренеры, имеющие успешный спортивный и педагогический опыт.

В обновленных ресторанах, сочетающих в себе утонченность и шик, Rixos Premium Belek представит новые кулинарные творения совместно с известными шеф-поварами. Основной ресторан отеля предложит гостям блюда современной турецкой кухни с международным акцентом. Здесь будут представлены как изысканные новые творения от шеф-повара Rixos Premium Belek, так и классические блюда.

Превосходные гастрономические новинки в ресторанах A la carte - Meat & Love стейк хаус, рыбный ресторан Rinna, рестораны с итальянской и турецкой кухнями - неповторимые кулинарные изыски, безусловно, станут хитами у гостей отеля.

Невозможно не обратить внимание на СПА-центр гостиницы – это двухэтажный комплекс, расположенный на площади 4500 м2. Божественная атмосфера красоты и гармонии царит повсюду - продуманный до мельчайших деталей дизайн интерьера, современные технологии и лучшие терапевты из разных уголков Земли.

Новый подход к классическому отдыху, традиции и сервис высочайшего уровня, кулинарное мастерство шеф-поваров, уникальные фитнес и SPA-программы, внимание обслуживающего персонала покорят с первой минуты пребывания.

Более подробная информация об отеле доступна на официальном сайте.

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