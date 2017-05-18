В жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace из предлагаемой со скидкой 51 квартиры в продаже остались всего 15.

Из-за грандиозной скидки большинство квартир было продано в течение одного месяца. Отметим, что купив в Renessans Palace квартиру со скидкой, покупатель на каждом 1m² сможет заработать 300 AZN, на каждой квартире - до 55 000 AZN. Таким образом, купив квартиру в Renessans Palace в последние 14 дней кампании, покупатель сможет получить до 17% дохода. Это - отличная возможность для всех, кто желает приобрести квартиру премиум-класса. Но желающие воспользоваться этой возможностью должны поторопиться – 31 мая кампания завершается.

Квартиры со скидкой в Renessans Palace обеспечат владельцев истинными премиум-стандартами. В большом парке площадью 1,5 га будут созданы искусственный водоем, теннисный корт, спортивная площадка, спортивные сооружения, беговые и велосипедные дорожки, высажены зеленые насаждения, экзотические деревья. Для юных жильцов премиум жилого комплекса будет создана детская игровая площадка.

Гранит всегда считался символом долголетия и богатства. Не случайно, что построенные еще в античные времена из гранита строения сумели сохранить свой внешний вид вплоть до наших дней. Несмотря на высокую стоимость гранита, осуществляющая строительство Renessans Palace Группа компаний AS Group Investment облицевала коммерческие этажи этим строительным материалом. Это, в свою очередь, повысило стоимость фасадных работ на коммерческих этажах в 8 раз, общих фасадных работ – в 4 раза.

В Renessans Palace в распоряжении жильцов будут лифты марки Mitsubishi, указывающие на высокий статус строения даже в такой технологически развитой стране, как Япония. Имея скорость 1,75 м/сек, эти лифты полностью освободят жителей Renessans Palace от проблемы ожидания лифта, сэкономят их время, а современным интерьером будут радовать глаз.

В Renessans Palace учтена каждая мелочь, вплоть до «квартиры» для вашего автомобиля. В 3-этажном подземном паркинге достаточно парковочных мест как для жителей комплекса, так и для его гостей.

Квартиры со скидками можно приобрести также по внутреннему кредиту. Подробную информацию о кампании можно получить по тел.: (+994 12) 538 29 77/78; моб.: (+994 50) 715 88 88.

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