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Общество

Дни открытых дверей в музеях: спешите соприкоснуться с историей 18.05.2017 14:37

18 мая отмечается Международный день памятников и исторических мест, в связи с чем во всех музеях и заповедниках, находящихся в подчинении Министерства культуры и туризма Азербайджана, пройдут Дни открытых дверей.

В этом году акция будет затрагивать важную тему: «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях», и любой желающий сможет принять участие на мероприятиях, посвященных данной теме. Подробное расписание мероприятий доступно на сайте Министерства культуры и туризма.

Отметим, что бесплатно посетить государственные музеи можно будет с 18 по 20 мая. Публикуем список музеев, который, возможно, будет пополняться.

Национальный музей искусств Азербайджана

Национальный музей истории Азербайджана

Бакинский музей миниатюрной книги

Историко-архитектурный заповедник «Атешгях»

Девичья Башня

Историко-этнографический музей-заповедник «Гала»

Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»

Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана

Музей археологии и этнографии

Государственный музей азербайджанского ковра

Центр Гейдара Алиева

Музей современного искусства

Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви

Музей театра имени Джафара Джаббарлы

Дом-музей братьев Нобель 

Дом-музей Абдуллы Шаига

Дом-музей Самеда Вургуна

Дом-музей Таира Салахова

Дом-музей Узеира Гаджибейли

Дом-музей Бюль-Бюля

Напомним, что Международный день памятников и исторических мест был учрежден Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

Цель проведения подобных акций – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Лейла Мамедова

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