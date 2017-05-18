18 мая отмечается Международный день памятников и исторических мест, в связи с чем во всех музеях и заповедниках, находящихся в подчинении Министерства культуры и туризма Азербайджана, пройдут Дни открытых дверей.
В этом году акция будет затрагивать важную тему: «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях», и любой желающий сможет принять участие на мероприятиях, посвященных данной теме. Подробное расписание мероприятий доступно на сайте Министерства культуры и туризма.
Отметим, что бесплатно посетить государственные музеи можно будет с 18 по 20 мая. Публикуем список музеев, который, возможно, будет пополняться.
Национальный музей искусств Азербайджана
Национальный музей истории Азербайджана
Бакинский музей миниатюрной книги
Историко-архитектурный заповедник «Атешгях»
Девичья Башня
Историко-этнографический музей-заповедник «Гала»
Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»
Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана
Музей археологии и этнографии
Государственный музей азербайджанского ковра
Центр Гейдара Алиева
Музей современного искусства
Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви
Музей театра имени Джафара Джаббарлы
Дом-музей братьев Нобель
Дом-музей Абдуллы Шаига
Дом-музей Самеда Вургуна
Дом-музей Таира Салахова
Дом-музей Узеира Гаджибейли
Дом-музей Бюль-Бюля
Напомним, что Международный день памятников и исторических мест был учрежден Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.
Цель проведения подобных акций – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
Лейла Мамедова