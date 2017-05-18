Студенты БВШН на турнире Microsoft Imagine Cup

Команда «Нефтчи» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) участвует в международном конкурсе технологий Microsoft Imagine Cup 2017, который проходит с 17 по 19 мая в Киеве.

По сообщению пресс-службы БВШН, финал конкурса пройдет в июле этого года в Сиэтле (США), где команды из разных стран мира будут бороться за главный приз - 100 тысяч долларов, предназначенных для реализации студенческого проекта будущих победителей.

Для участия в конкурсе необходимо было придумать и реализовать инновационный программный проект на платформе Microsoft, разработать прототип приложения на базе технологий Microsoft, которое направлено на решение сложных проблем современности, либо создать оригинальную игру на любой из игровых платформ Microsoft Windows. Студенты БВШН придумали и разработали систему музыкального манипулятора JABDA. По словам одного из членов команды «Нефтчи», студента 4-го курса БВШН, обучающегося по специальности «Инженер по автоматизации процессов», Шамиля Омарова, эту инновационную программу можно использовать в различных областях.

«В повседневной жизни мы часто бываем в различных общественных местах, торговых центрах, где звучит музыка, которую мы не можем поменять. С помощью JABDA в местах, где установлена эта система, ее пользователи, загрузив специальное приложение, будут иметь возможность перенести свои любимые мелодии или композиции из мобильных телефонов в общий список заведения. Они также смогут, проголосовав за ту или иную композицию, «поднять» ее в списке заданных мелодий», - рассказал Шамиль Омаров.

Отметим, что команда «Нефтчи», в состав которой вошли студенты 4-го курса БВШН, обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», Керим Керимов и Шамиль Омаров, студентка 4-го курса, обучающаяся по специальности «Инженер по нефти и газу», Лала Мамедова, стала победителем национального финала международного конкурса Microsoft Imagine Cup 2017. Ребята завоевали право представлять Азербайджан в полуфинале конкурса в Украине.

Ялчин Алиев, Э.Т.