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Общество

В Азербайджане может быть запрещена реклама на зарубежных телеканалах, ретранслируемых операторами кабельного телевидения 18.05.2017 13:31

В четверг, 18 мая, на заседании парламентского комитета по культуре состоялось обсуждение законопроекта «О вещании в кабельных сетях».

Законопроект состоит из четырех частей и 17 статей и охватывает все аспекты деятельности кабельных каналов. При его разработке был изучен опыт США, Великобритании, Китая и Украины. Законопроект обязывает вещателей кабельного телевидения бесплатно транслировать абонентам все азербайджанские телеканалы. Также определяет ограничения для рекламы на зарубежных телеканалах, ретранслируемых операторами кабельного телевидения Азербайджана.

Выступивший на заседании председатель комитета Рафаэль Гусейнов указал, что некоторые вещатели кабельного телевидения выразили недовольство рядом пунктов в законопроекте.

По его словам, представители кабельного телевидения отмечают невозможность запрета рекламы на зарубежных телеканалах, ретранслируемых операторами кабельного телевидения Азербайджана.

«Они обосновывают это тем, что это технически невозможно и что их функция заключается лишь в вещании. Мы изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это не так. Зарубежная реклама негативно влияет на рекламный рынок Азербайджана. В будущем операторы кабельного телевидения при подписании соглашения с зарубежными каналами должны будут учесть ограничения на вещание рекламы. Данный пункт должен остаться в законопроекте», - сказал он.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Азербайджане 17 юридических и физических лиц занимаются вещанием в кабельных сетях и 15 – интернет-вещанием.

Милли Меджлис 16 мая на пленарном заседании принял во втором чтении закон «О вещании в кабельных сетях».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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