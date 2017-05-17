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Общество

Новый адрес здоровья и красоты – центр İncəbelli – ФОТО 17.05.2017 12:55

13 мая в столице Азербайджана состоялось открытие центра İncəbelli. 

İncəbelli - это место, где сконцентрировалось многое в ОДНОМ, поскольку он является первым центром по снижению веса, в котором применяется комплексный подход.

В перечень услуг, предлагаемых посетителям,  входят диетология, фитнес, разработка меню здорового питания и доставка его на дом.  Клиенты центра  могут не утруждать себя составлением соответствующего меню, походом в магазины и поиском диетических продуктов, им не надо тратить время и на приготовление еды. Подход к составлению меню абсолютно индивидуален.

Кроме того, в центре имеется  диетическое кафе, а также  предоставляются услуги массажиста и косметолога. 

Абсолютно не больничная атмосфера  сопровождает оздоровительные процедуры в İncəbelli, где работает опытный и внимательный персонал, с которым посетителям будет комфортно.

Новый центр – это не просто очередной поход в SPA-салон, поскольку İncəbelli – по своей сути просто уникален.

Здесь стоит отметить, что новый центр весьма актуален в наше время,  учитывая  особенности  нашей  национальной  кухни, гастрономические пристрастия и образ жизни, а также то, что  правильное питание с каждым днем становится все популярнее как во всем мире, так и в нашей стране. Все хотят выглядеть лучше, быть здоровыми и красивыми, и в этом им помогут создатели и сотрудники нового уникального центра.

Отметим, что информационную поддержку открытию центра оказал  Nargiz magazine.

Новый центр располагается по адресу: город Баку, улица Низами, 203 Б, AF BUSINESS HOUSE, 5-й этаж; AZ1010 - Азербайджан, Баку.

Более подробную информацию об услугах, оказываемых в центре, можно получить на сайте: www.incebelli.az; в Фейсбуке: https://www.facebook.com/incebelli.az/; в Инстаграм: https://www.instagram.com/incebelli.az/, а также по мобильному телефону:  (+99450) 2409030 или на e-mail: [email protected]

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